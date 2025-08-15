Samsunspor, Hırvat Defans Toni Borevkovic ile Anlaştı

SAMSUNSPOR, Hırvat defans oyuncusu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek Samsunspor'da, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Liga Portugal ekiplerinden Vitoria SC'de forma giyen 28 yaşındaki Hırvat defans oyuncusu Toni Borevkovic, Samsunspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1,93 boyundaki Borevkovic, 2024-2025 sezonunda toplam 43 müsabakaya çıkarak, 1'de gol katkısında bulundu.

Samsunspor sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, "Kulübümüz, Hırvatistanlı oyuncu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Atatürklü armamızla birlikte büyük zaferlere" ifadelerine yer verildi.