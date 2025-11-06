Haberler

Samsunspor Hamrun maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı Samsunspor ile Hamrun arasında oynanacak maçla sürüyor. Sporseverler, maçın başlama saati, yayıncı kuruluş bilgisi ve canlı yayının şifresiz olup olmayacağı hakkında detayları araştırıyor. Samsunspor Hamrun maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında Hamrun ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin ne zaman oynanacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Samsunspor ile Hamrun arasında oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 CANLI YAYIN, FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Samsunspor – Hamrun mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'i çeşitli platformlar üzerinden şifresiz olarak takip edebilirler. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla da izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bu önemli mücadele, 06 Kasım Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu bu karşılaşma, 20:45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ile Hamrun arasındaki kritik mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, Samsun'da futbol şölenine tanıklık edecek.

SAMSUNSPOR HAMRUN MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Samsunspor Hamrun maçı tek maç üzerinden oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Spor
