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Samsunspor, Göztepe'yi Ağırlıyor

Samsunspor, Göztepe'yi Ağırlıyor
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Samsunspor, Süper Lig'in 7. haftasında namağlup Göztepe ile karşılaşacak. İki takımın geçmiş karşılaşmalarında Samsunspor 4, Göztepe 5 galibiyet elde etti. Maç 28 Eylül Cumartesi günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR Süper Lig'in 7'nci haftasında namağlup Göztepe karşısında galibiyeti arayacak. 23/24 sezonunda ikilinin karşılaştığı son müsabakada Göztepe kendi evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig'in 7'nci haftasına puan tablosunda 4'ncü sırada giren Samsunspor, oynadığı 6 maçta yenilmeyip namağlup şekilde ilerleyen Göztepe'yi evinde ağırlayacak. İki takımın oynadığı son 10 maçta Samsunspor 4, Göztepe 5 kez galip gelirken 1 maç ise 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. 28 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Süper Lig müsabakasını İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek. Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral'ın yardımcı hakem olduğu karşılaşmada Feridun Daldaş 4'ncüHakem olarak görev alacak. Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter, Novatus Miroshi ve Lasse Nielsen sakatlıktan dolayı karşılaşmada görev almaları beklenmezken, Samsunspor'da herhangi bir sakat veya kart cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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