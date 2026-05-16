Göztepe maçının ardından

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov karşılaşmayı değerlendirdi.

Sezonu iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Bugün çok şey oldu. Harika bir sonuçla ve çok iyi bir performansla sezonu tamamladık. Hem topa sahip olmayı hem de geçiş oyununda etkili olabileceğimizi göstermiş olduk. Bugün herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Karşılaşmayı gol yemeden tamamlamış olmaktan dolayı mutluyum. 51 puan bence fena bir puan değil. Takımım sezona çok iyi başladı ancak sakatlıklar yaşadığımız ve düşüş gösterdiğimiz dönemler de oldu. Şimdi de harika bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizden ayrılacak olan hocalar ve oyunculara teşekkür ediyorum. Bazı kulüpler oyuncularımızı isteyecek, tekliflerde bulunacaklardır. Ayrılan oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Bana da bu fırsatı verdikleri için başkanımıza ve kulübümüze teşekkür ediyorum. Hangi oyuncularımızı alacağımızı scout ekibimiz belirleyecek ve bize bildirecek. Yeni sezon için iyi bir takım kurmamız gerekiyor" dedi.

STANIMIR STOILOV: AVRUPA HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORDUK, MAALESEF OLMADI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, sahadan mağlup ayrıldıkları için çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Bugün benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Birincisi kırmızı karttan öncesi. Bu ana kadar rakip golü buldu. Maçın kırılma noktası buydu. İkincisi de kırmızı karttan sonrasıydı. Kırmızı karttan sonra oyun düzenimizi kaybettik. Sonrasında da Samsunspor golleri buldu. Rakip fırsatları değerlendirdi ama biz değerlendiremedik. Bence Göztepe adına genel anlamda baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Geçen sezona göre ligi daha yukarıda bitirdik. Avrupa hedefimize ulaşmak istiyorduk. Hedefi sezon başında ben koymuştum. Bunun için çok çalıştık ve mücadele ettik. Maalesef bu olmadı. Şimdi ise gelecek sezon için doğru kararlar almamız gerekiyor. Doğru stratejiyi oluşturmamız gerekiyor. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
