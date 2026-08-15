Samsunspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig 1. haftasında 17 Ağustos'ta Göztepe'yi konuk edecek Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Sakatlıkları bulunan dört oyuncu çalışmaya katılmadı.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 17 Ağustos Pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yaklaşık 1 saat 10 dakika çalıştı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Jaures Assoumou ve Igor Drapinski antrenmana katılmadı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA