Samsunspor-Göztepe maçında korku dolu anlar! Yerden kalkamayan futbolcu hastanelik oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Göztepe maçında korku dolu anlar yaşandı.

FUTBOLCULAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Göztepeli Isaac Solet ile Samsunsporlu Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından yürekler ağza geldi. Karadeniz ekibinin kaptanı Zeki, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti.

SOLET HASTANEYE KALDIRILDI

Yerden kalkamayan Isaac Solet ise ilk müdahalenin ardından sahaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Samsunsporlu taraftarlar, ambulansla oyundan çıktığı sırada 23 yaşındaki futbolcuyu alkışladı. Solet'in yerine 5. dakikada Kuryu Matsuki oyuna dahil oldu. Isaac Solet'in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS