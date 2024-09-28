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Samsunspor-Göztepe maçında korku dolu anlar! Yerden kalkamayan futbolcu hastanelik oldu

Samsunspor-Göztepe maçında korku dolu anlar! Yerden kalkamayan futbolcu hastanelik oldu
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Göztepe arasında oynanan maçta yürekler ağza geldi. Zeki Yavru ile kafa kafaya çarpışan Isaac Solet, yerden kalkamadı. Solet, ilk müdahalenin ardından sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. 23 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Göztepe maçında korku dolu anlar yaşandı.

FUTBOLCULAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Göztepeli Isaac Solet ile Samsunsporlu Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından yürekler ağza geldi. Karadeniz ekibinin kaptanı Zeki, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti.

SOLET HASTANEYE KALDIRILDI

Yerden kalkamayan Isaac Solet ise ilk müdahalenin ardından sahaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Samsunsporlu taraftarlar, ambulansla oyundan çıktığı sırada 23 yaşındaki futbolcuyu alkışladı. Solet'in yerine 5. dakikada Kuryu Matsuki oyuna dahil oldu. Isaac Solet'in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

İşte o anlar;

Samsunspor-Göztepe maçında korku dolu anlar! Yerden kalkamayan futbolcu, hastanelik olduGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Samsunspor-Göztepe maçında korku dolu anlar! Yerden kalkamayan futbolcu, hastanelik olduGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Samsunspor-Göztepe maçında korku dolu anlar! Yerden kalkamayan futbolcu, hastanelik olduGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Zeki Yavru Samsunspor Zeki Yavru Samsunspor Futbol Spor

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