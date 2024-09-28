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Samsunspor-Göztepe Maçında İlk 20 Dakika: Göztepe Önde

Samsunspor-Göztepe Maçında İlk 20 Dakika: Göztepe Önde
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Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında, Samsunspor ile Göztepe karşılaşmasında ilk 20 dakikada Göztepe 1-0 önde. Maçın takibini A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yapıyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında oynanan Samsunspor-Göztepe müsabakasının ilk 20 dakikası, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor - Göztepe karşılaşmasını A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Vincenzo Montella Samsunspor 20 Dakika 3-sayfa samsun Futbol Spor

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