Samsunspor-Göztepe Maçında İlk 20 Dakika: Göztepe Önde
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında, Samsunspor ile Göztepe karşılaşmasında ilk 20 dakikada Göztepe 1-0 önde. Maçın takibini A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yapıyor.
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında oynanan Samsunspor-Göztepe müsabakasının ilk 20 dakikası, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor - Göztepe karşılaşmasını A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip ediyor. - SAMSUN