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Samsunspor Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Süper Lig ekibi Samsunspor, ligin ilk haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idman; koşu, ısınma, rondo ve çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, pazartesi günü oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samsunspor, ligin ilk haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, rondo çalışması ile devam etti. İdman, çift kale maçın ardından son buldu. Kırmızı-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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