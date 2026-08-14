Samsunspor Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, pazartesi günü oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samsunspor, ligin ilk haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, rondo çalışması ile devam etti. İdman, çift kale maçın ardından son buldu. Kırmızı-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı