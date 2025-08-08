Samsunspor, Gençlerbirliğiyle Sezona Başlıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karadeniz ekibi, yeni sezon için 3 puan hedefliyor ancak Anthony Musaba sakatlı nedeniyle forma giyemeyecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Sezona iyi başlamak isteyen Samsun ekibi, Gençlerbirliği karşısında 3 puanla hedefliyor.

Karadeniz ekibinde yeni transfer Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
