Samsunspor, Gençlerbirliğiyle Sezona Başlıyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karadeniz ekibi, yeni sezon için 3 puan hedefliyor ancak Anthony Musaba sakatlı nedeniyle forma giyemeyecek.
Sezona iyi başlamak isteyen Samsun ekibi, Gençlerbirliği karşısında 3 puanla hedefliyor.
Karadeniz ekibinde yeni transfer Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.