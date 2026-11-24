Samsunspor, Gençlerbirliği maçı öncesi Nuri Asan'da antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsunspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Bjelica yönetimindeki antrenmanda kuvvet, pas ve şut çalışmaları yapıldı; maç 28 Kasım Cumartesi 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, sahada gerçekleştirilen pas, şut ve orta çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Süper Lig'in 13'üncü haftasındaki Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı