Samsunspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Samsunspor'un golleri 7. dakikada Bayo, 26. ve 40. dakikalarda Coulibaly'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Samsunspor'un 3-0 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında oluşan karambolde Sousa'nın pasında Mohamed Bayo, vuruşunu yaptı ve top filelerle buluşturdu. 1-0
20. dakikada Pedro Mendes'in kaleye 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.
26. dakikada Sekongo'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Coulibaly'nin şutunda top filelerle buluştu. 2-0
40. dakikada sol kanattan Tomasson'un ceza sahasına yerden ortasında kaleci İrfan Can müdahalesini yaparken kısa düşen topu Coulibaly tamamladı. 3-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Emin Tuğral, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Samed Onur, Tanguy Coulibaly, Antoine Sekongo, Afonso Sousa, Mohamed Bayo
Yedekler: Okan Kocuk, Elayis Tavsan, Emre Kılınç, Fatih Kaya, Jaures Assoumou, Oskar Ohlenschlaeger, Yalçın Kayan, Enes Albak, Mustafa Tan, Gabriele Guarino
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Arda Çelik, Metehan Baltacı, Hamza Aydar, Cheikh Niasse, Oğulcan Ülgün, Adama Traore, Tiago Gouveia, Rafael Luis, Pedro Mendes
Yedekler: Hasan Oğul, Victor Orakpo, Erk Aslan, Sekou Koita, Ramazan Önder, Batın Sarsmaz, Prince Martor, Salih Uçan, Zafer Erdem, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Bernd Storck
Gol: Bayo (dk. 7), Coulibaly (dk.26 ve 40) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Watt, Erakovic, Bilal (Samsunspor), Niasse, İrfan Can Eğribayat, Oğulcan (Gençlerbirliği)