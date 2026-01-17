Haberler

Samsunspor yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ligin ilk yarısında rakibini yenmeyi başaran Samsun ekibi, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de 17 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, 25 puanla 6. sırada bulunuyor.

Karadaniz temsilcisi, Gençlerbirliği'ni yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor.

Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hafif sakatlığı bulunan Rick Van Drongelen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Samsunspor, ligin ilk yarısında sahasında oynanan müsabakada Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
