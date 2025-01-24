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Samsunspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Önde Tamamladı

Samsunspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Samsunspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarıda Mouandilmadji'nin 44. dakikada attığı golle ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı. Maçın ayrıntıları haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Samsunspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Holse ile verkaç yapan Ntcham'un cepheden şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.

22. dakikada Schindler'in sağ kanattan ortasına hareketlenen Mouandilmadji'nin yarım volesi üstten auta çıktı.

43. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı kornerde Okereke'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

44. dakikada Holse'nin soldan ortasında Schinler'in kafayla indirdiği topu arka direkte Mouandilmadji ağlara yolladı. 1-0

Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Benasser, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Elano Yegen, Celil Yüksel, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gaziantep FK: Burak Bozan, Cyril Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruna Viana, Quentin Daublin, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Badou Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Emmanuel Boateng, David Okereke

Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Gürsoy, Furkan Soyalp, Halil İbrahim, Lungoyi, Kodro, M'bakata, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Mouandilmadji (dk. 44) (Samsunspor)

Sarı kart: Okereke (Gaziantep FK) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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