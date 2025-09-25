Samsunspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma koşusu ile başlayan kırmızı-beyazlı futbolcular, 5'e 2 ve taktik çalışması ile günü tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları süren Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa katılmadı.

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.