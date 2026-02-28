Haberler

Samsunspor, Gaziantep FK engelini 3 puanla geçmek istiyor

Samsunspor, Gaziantep FK engelini 3 puanla geçmek istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın karşılaşacağı Gaziantep FK'yı yenerek Avrupa zaferini taçlandırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın karşılaşacağı Gaziantep Fk'yı yenerek Avrupa zaferini taçlandırmak istiyor.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan Samsunspor, ligde de yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda Gaziantep Fk'yı konuk edecek. Mehmet Türkmen, Yusuf Susuz ve Mücahit Çelebi hakem üçlüsünün görev alacağı karşılaşma öncesinde Samsunspor'un 23 maçta 31 puanı, Gaziantep Fk'nın ise 28 puanı bulunuyor. Karşılaşma, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak isteyen iki takımın ilk 5 mücadelesi için de kritik önem taşıyor.

Öte yandan Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink, 2'si Avrupa olmak üzere takımının başında 3 maça çıktı. Bu maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Fink, Gaziantep FK maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karadeniz temsilcisinde uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olan Bedirhan Çetin, Ali Diabate, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu