Samsunspor, Gaziantep FK engelini 3 puanla geçmek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın karşılaşacağı Gaziantep Fk'yı yenerek Avrupa zaferini taçlandırmak istiyor.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan Samsunspor, ligde de yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda Gaziantep Fk'yı konuk edecek. Mehmet Türkmen, Yusuf Susuz ve Mücahit Çelebi hakem üçlüsünün görev alacağı karşılaşma öncesinde Samsunspor'un 23 maçta 31 puanı, Gaziantep Fk'nın ise 28 puanı bulunuyor. Karşılaşma, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak isteyen iki takımın ilk 5 mücadelesi için de kritik önem taşıyor.

Öte yandan Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink, 2'si Avrupa olmak üzere takımının başında 3 maça çıktı. Bu maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Fink, Gaziantep FK maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karadeniz temsilcisinde uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olan Bedirhan Çetin, Ali Diabate, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı