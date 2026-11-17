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SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve dinamik egzersizlerle başladı. Pas ve dar alan oyun organizasyonlarıyla devam eden idman, daha sonra taktik çalışmasının ardından sona erdi.

Samsunspor, Galatasaray ile 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı