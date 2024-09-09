Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, 8 günde 3 maç yapacaklarını açıkladı

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, 8 günde oynayacakları 3 maçı değerlendirerek, "Bu tür maçları sezon başında da oynayacağımızı biliyorduk" dedi.

Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alan Samsunspor, 14 Eylül Cumartesi günü evinde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaptığı ısınma, rondo ve 5'e 5 turnuva ile çalışmalarına devam eden Kırmızı-Beyazlı takımda Futbol Direktörü Fuat Çapa DHA'ya açıklama yaptı.

Konyaspor maçıyla birlikte 8 günde 3 maç yapacaklarını dile getiren Çapa, "4 gün arayla 1 maç oynayacağız. 2 maç üst üste kendi evimizde Konyaspor ve Başakşehir ile oynayacağız. Diğer maçı ise deplasmanda Rizespor ile oynayacağız. Geçtiğimiz sezon en verimli zamanlarımızı sık maç oynadığımız dönemlerde geçirdik" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE BU MAÇLARLA İLGİLİ SIKINTI DA YAŞAMADIK'

Geçen sezonda bu tür maçları oynadıklarını ve problem yaşamadıklarını belirten Fuat Çapa, "Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmak zorundayız. Bu tür maçları sezon başında da oynayacağımızı biliyorduk. Geçtiğimiz sezonda buna benzer maçlar oynadık. Bu maçlarla ilgili sıkıntı da yaşamadık. Hatta en verimli zamanlarımızı sık maç oynadığımız dönemlerde geçirdik" şeklinde konuştu.

'HAYIRLI OLSUN DİYECEĞİZ VE ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ'

Geçen sezonu Samsunspor'da kiralık geçiren ve bu sezonda tekrar anlaşması gündeme gelen Taylan Antalyalı'nın, Bodrumspor'a transfer olması hakkında konuşan Fuat Çapa, "İmza atılmadığı sürece hiçbir şey yüzde 100 olmuyor. Bu konu hakkında çıkan söylemler bana da aynı şekilde söylenmişti. Bence artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. Sonuçta hayırlı olsun diyeceğiz. Biz önümüze bakacağız. Bu konu gereksiz yere fazla konuşulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.