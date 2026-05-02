Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: Galatasaray'ın şampiyon olarak gideceğini söylemişlerdi

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Maçtan önce Galatasaray'ın buradan şampiyon olup gideceğini söylemişlerdi. Biz bunun böyle olmadığını hep ifade ettik" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Bugün yaşamış olduğumuz mutluluğu ifade edemem. Gerçekten inanılmaz coşku saha içerisinde, saha dışarısında, inanılmaz tribünlerdeki taraftarımızın heyecanı ve saha içerisindeki oyun. Bugüne kadar Süper Lig'e çıktıktan sonra almış olduğumuz ilk puanlar Galatasaray ve Beşiktaş'tan. Maçtan önce Galatasaray'ın buradan şampiyon olup gideceğini söylemişlerdi. Biz bunun böyle olmadığını hep ifade ettik. Sonuçta biz evde oynuyoruz ve evde oynadığımız karşılaşmalarda mümkün olduğu kadar kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu çok net bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Sadece skor olarak değil ama oyun olarak da bugün çok üstün olduğumuzu ifade edebilirim. Bundan dolayı hem oyuncularımızı hem teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da armağan olsun diyorum. Haftada tek maç oynadığımız zaman ki bu bizim dördüncü karşılaşmamız tek maç oynadığımızda takımımızın neler yapabileceğini ligde bunu çok net bir şekilde gösterdik. Ama diğer tarafta da tekrar Avrupa'ya gittiğimizde nelerle ilgili önlem almamız gerektiğini de öğrenmiş olduk" dedi.

YALÇIN KAYAN: EN RAHAT GALİBİYETİMİZİ ALDIK

Samsunspor futbolcusu Yalçın Kayan ise, "2 asist yaptığım için mutluyum. Asisten ziyade takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Bugün taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik. Asistten ziyade takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Daha farklı da olabilirdi. 10 kişi kalmasalardı da öndeydik zaten. İnanıyorduk, burada şampiyonluğu kutlamada izin vermeyecektik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Çok mutluyuz o yüzden. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bu olduğu sürece bence burada kolay kolay yenileceğimizi düşünmüyorum. Zaten çok iyi bir takıma sahibiz. Bugün de onu gösterdik. Tabi ki taraftar itici bir güç. Şampiyon gözüyle bakılan bir takıma karşı belki de ligdeki en rahat galibiyetimizi aldık. Tabii ki çok saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahipler. Ama bugün çok iyi mücadele eden bir takım vardı. Çok iyi bir takımın ruhu vardı ve hak ederek kazandığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

