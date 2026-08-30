Haberler

Samsunspor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi Hollandalı Richard Martens

Samsunspor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi Hollandalı Richard Martens
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün saat 21.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe maçında Yasin Kol düdük çalacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens VAR, Murat Altın ise AVAR olarak görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Samsunspor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında saat 21.30'da Samsunspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci yardımcı hakemler olacak. Dördüncü hakemliği ise Yücel Büyük yapacak.

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Richard Martens oturacak. Murat Altın da AVAR'da görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Galatasaray'a dünya yıldızı! İşte bonservisi ve yıllık ücreti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Meteorolojiden sarı ve turuncu alarm: Hepsi birden geliyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi

Askeri isyan çıkan ülke resmen Rusya'dan yardım talep etti