Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp pas organizasyonları ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Maç 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa yarı final maçı, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Spor