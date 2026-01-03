Haberler

Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp pas organizasyonları ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Maç 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa yarı final maçı, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Spor
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Türkiye'den Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Türkiye'den ilk Venezuela açıklaması! İki tarafa da çağrı var
Trump milyon dolarlık çip anlaşmasından çekilme emri verdi

Trump milyon dolarlık anlaşmadan çekilme emri verdi
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi