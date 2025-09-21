Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü Zor Bir Maçta 3-2 Geçti

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Samsunspor kendi sahasında ağırladığı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3 – 2 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka karşılaşmayı değerlendirdi.

Zor bir karşılaşma olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bugün açıkçası öldüm dirildim diyebilirim. Çünkü çok zor bir karşılaşmaydı. İlk yarı hakkında şunu söylemem gerekiyor. Hoca olduğum günden beri belki göstermiş olduğumuz en kötü performanstı, en kötü ilk yarıydı. İlk yarı bittikten sonra soyunma odası açıkçası biraz sesli, gürültülüydü. Çünkü takımın uyanmasına ihtiyaç vardı. İkinci yarıya çıktığımızda ise çok güçlü bir mantalite gösterdiğimizi söyleyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 5 dakika içerisinde 2 gol attık. Daha sonrasında yediğimiz bir ikinci gol oldu. Ama takımım vazgeçmedi ve inanmaya devam etti. Tekrardan geri gelmek adına güzel bir performans gösterdik" dedi.

BERBAT BİR ZEMİNDE OYNUYORUZ

Zeminin kötü olduğunu belirten Reis, "Kesinlikle futbol oynamaya elverişli bir zemin olduğunu söyleyemem. Yani kesinlikle futbol oynamak için elverişli bir zemin değil. Hatta kötü de demek istemiyorum. Berbat bir zeminde oynuyoruz. Nasıl böyle bir saha olabilir açıkçası anlayamıyorum. Beklentimizin de çok yüksek olduğunun farkındayım. Gerek taraftarımızın gerek camiamızın. Geçen sene elde edilen başarı sebebiyle bu sene için beklentinin çok yüksek olduğunun da farkındayım. Ama kendi stilinizi, kendi oyun şeklinizi böyle bir zeminde göstermek gerçekten çok zor. Gerek Avrupa'da Play-Off karşılaşması olsun gerek ligde oynamış olduğumuz karşılaşmalarda olsun ne yazık ki kendi oyunumuzu sergilemekte çok zorlandık böyle bir zeminde oynarken Avrupa'da oynayan bir takım için, ligde de başarılı olmak isteyen bir takım için kesinlikle bu zemin anlaşılır bir şey değil" ifadelerini kullandı.

MARCEL LICKA: ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE KÖTÜ BİR TAKIMIZ

Kaybetmelerine rağmen iyi oynadıklarını belirten Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, "Maalesef hayat böyle, futbol bazen verir, bazen alır. İyi top oynayabilirsin. Topa daha çok fazla sahip olabilirsin. Ama bunlar yetmez. Bence bugün kötü değildik. Ama ceza sahası bu oyunu belirleniyor. Rakip ceza sahasında ve kendi ceza sahasında bu oyun belirleniyor. Eğer birinde kötü olursan kaybedersin ya da rakibin kötüyse o zaman da kazanırsın. Biz maalesef 3'üncü bölgede çok kötü bir takımız. Gerçekten o sakinliğe ve kaliteye sahip değiliz. Tekrar kendi kalemizi attık. Bu artık şanssızlık boyutuna geldi ama ben buna da inanmıyorum. Çünkü bunun için de iyi çalışmak gerekiyor. Biz bahanelerle şans hakkında konuşamayız. Ceza sahasında hem kendi hem de rakibin ceza sahasında daha iyi olmamız gerekiyor. Dediğim gibi topa daha çok sahip olmaya da göze gelen futbol oynamak yetmiyor artık" diye konuştu.