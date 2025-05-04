Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Yenerek Üçüncü Sırasını Garantiledi

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta müsabakasında Samsunspor evinde Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 57'ye yükseltti ve bu hafta da üçüncü sırada kalmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada defansın geri pasında kaleci Berke'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top Emre'ye çarpıp direğin üstünden auta çıktı.

61. dakikada Emre'nin soldan ortasında Dimata'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

74. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Thiam'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

89. dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Umut Meraş'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası içinde kaleyi düşünen Muja'nın şutu direğin hemen sağından dışarı gitti.

90+5. dakikada Ntcham'ın yarı sahasından verdiği ara pasına iyi hareketlenen Mouandilmadji'nin şutunda top filelerle buluştu. 3-0

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Marius Mouandilmadji dk. 67), Lubo Satka, Yunus Emre Çift, Marc Bola, Celil Yüksel (Soner Aydoğdu dk. 85), Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Carlo Holse (Bennasser dk. 76), Emre Kılınç (Muja dk. 76), Nany Dimata (Soner Gönül dk. 85)

Yedekler: Halil Yeral, Nanu Gomes, Flavien Tait, Eyüp Değirmenci, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo (Hüseyin Maldar dk. 46), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin (Umut Bozok dk. 63), Yalçın Kayan (Emre Mor dk. 63), Tayfur Bingöl (Emre Akbaba dk. 77), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Umut Meraş dk. 46), Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Muhammed Tetik, Dorukhan Toköz, Recep Niyaz, Taras Stepanenko, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Dimata (dk. 4 ve 61), Mouandilmadji (dk. 90+5) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Celil (Samsunspor), Thiam, Yalçın, Umut Bozok, Claro (Eyüpspor) - SAMSUN