Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 önde tamamlayarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçtaki tek golü Dimata, 4. dakikada attı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Yunus Emre Çift, Bola, Celil Yüksel, Ntcham, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Dimata

ikas Eyüpspor : Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Ampem, Thiam

Gol: Dk. 4 Dimata (Reeder Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 8 Thiam, Dk. 38 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki maçta Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın sağ taraftan kazandığı korner atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasında iyi yükselen Dimata, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

6. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada ikas Eyüpspor'un sağ çaprazdan atağında çalımlarla ceza sahası içine giren Ampem'in yerden şutunda, top yandan auta gitti.

Reeder Samsunspor, maçın ilk yarısı 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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