Samsunspor, En Çok Transfer Yapan ve Oyuncu Gönderen Kulüp Oldu

Samsunspor, yaz transfer sezonunda 16 yeni oyuncu transfer ederek en çok transfer yapan takım oldu. Ayrıca 34 oyuncuyla yollarını ayırarak en çok oyuncu gönderen kulüp unvanını da elde etti.

beyazlılar, en çok transfer hareketliliği yaşayan kulübü oldu.

Yaz transfer sezonu dün gece yarısı itibarıyla sona erdi. Süper Lig'de birçok kulüp kadrolarını yeni transferler ile güçlendirdi. Transfer sezonunun en hareketli takımı ise Samsunspor oldu. Kırmızı-beyazlılar 16 yeni oyuncu ile 'en çok transfer yapan takım' olurken ayrıca yollarını ayırdığını 34 futbolcu ile de 'en çok oyuncu gönderen takım' oldu. 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Karadeniz temsilcisi bu dönemde 10 yabancı, 5 yerli, 1'i de mavi kartlı futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Yaz transfer sezonunda 16 futbolcu transfer edildi

Kırmızı-beyazlılar bu transfer döneminde Rosenborg'dan orta saha Carlo Olse, Espanyol'dan forvet Landry Dimata, Union Berlin'den defans Rick Van Drongelen, Orlando'dan forvet Ercan Kara, Rennes'ten orta saha Flavien Tait, Galatasaray'dan kanat Emre Kılınç, Porto'da defans Nanu Gomes, RFC Seraing'den forvet Marius Mouandilmadji, Köln'den kanat Kingsley Schindler, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk, Lech Poznan'dan defans Lubomir Satka, Swansea'dan orta saha Oliver Ntcham, Galatasaray'dan orta saha Taylan Antalyalı (kiralık), Middlesbrough'tan defans Marc Bola'yı, Westerlo'dan orta saha Muhammed Gümüşkaya (k) ve Kasımpaşa'dan orta saha oyuncusu Michael Tırpan'ı kadrosuna kattı.

Kadrodaki 34 oyuncu ile yollar ayrıldı

Samsunspor'da sezon başında kadroda bulunan 34 futbolcu ile ise yollar ayrıldı. Öncelikle sözleşmesi sona eren Tomane Mendes ise yollar ayrılırken, sonrasında da kiralık olarak kadroda bulunan Emre Demir ve Ali Kaan Güneren için yeni teklif yapılmadı. Kırmızı-beyazlılarda gelişen süreç içerisinde ayrıca Cihan Kahraman, Yusuf Emre Gültekin, Polat Yaldır (k), Moussa Guel (k), Elano Yegen (k), Ali Kılıç (k), Aykut Özer, Semih Altıkulaç, Şener Kaya (k), Sarp Ekinci (k), Yusuf Ensar Poyrazlı (k), Ali Taha Demir (k), Douglas Tanque, Celil Yüksel (k), Barış Alıcı (k), Ali Ülgen (k), Nurullah Aslan, Sheldon Bateau, Yusuf Abdioğlu, Melih Okutan, Mücahit Albayrak, Furkan Fehmi Güneş, Elhadj Bah (k), Berk Taşkın (k), Ensar Arslan, Guy Yameogo, Emir Hakan Patan, Atakan Mert Özdemir Kadeem Harris, Melih Alttıkulaç (k) ve Ahmet Sağat (k) ile yollar ayrıldı. Kadrodan ayrılan 34 oyuncudan 15'i kiralık olarak geçici transferle takımdan ayrıldı.

Öte yandan Samsunspor, 20 takımlı Süper Lig'de en çok transfer yapan takımlardan biri olurken, en çok oyuncu gönderen kulüp oldu. Ayrıca Samsunspor'un kadro değeri de 37 milyon 730 bin euro olarak gösteriliyor. - SAMSUN