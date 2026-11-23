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Samsun'un Atakum ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri maçında, Samsunspor'un efsane futbolcuları ile ilçede görev yapan öğretmenler aynı sahada buluştu.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen karşılaşma saat 15.00'te Baruthane Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu yanında bulunan sahada düzenlenen etkinlikte, Samsunspor'un unutulmaz futbolcuları ile Atakum'da görev yapan öğretmenler dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Samsunspor'un eski futbolcularından Musa Aydın, Adnan Güngör gibi Samsunspor'un efsane isimlerinin de forma giydiği etkinliğe Dobi Hasan ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın da katıldı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor'un efsane isimleri öğretmenlerin formalarını imzalarken, günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Dostluk ve dayanışmanın ön planda olduğu karşılaşmada skorun önüne sporun birleştirici gücü geçti. Mücadelenin ardından Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, öğretmenler adına Samsunspor'un efsane futbolcularına çiçek takdim etti. Program, katılımcıların birlikte çektirdiği toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyon, dostluk ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı