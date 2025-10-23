Haberler

Samsunspor, Dinamo Kiev Maçında Kadro Değişikliği Yaptı

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayan Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde kadrosunda değişiklik yaparak maçta önemli eksiklerle mücadele etti. Taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynadıkları maça göre kadroda bir değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, Süper Lig'de başlangıç kadrosunda yer aldığı Zecorner Kayserispor maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın yerine Celil Yüksel'e, Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de şans verdi.

Samsunspor, Dinamo Kiev maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba ve Mouandilmadji ile başladı.

Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift ve Sousa görev bekledi.

Samsunspor'da 3 eksik

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ntcham, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin, Dinamo Kiev karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroda bulunmadı.

Taraftardan yoğun ilgi

Samsunsporlu taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın yapıldığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı statta takip etti.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in futbolcuları, seremoniye Ukrayna bayraklarıyla çıktı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
