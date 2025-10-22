Samsunspor, Dinamo Kiev Maçına Hazır

Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacaklarını ve bu maçı büyük bir heyecanla beklediklerini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında karşılaşacakları Dinamo Kiev maçını dört gözle beklediklerini söyledi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde yarın saat 22.00'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Reis, "Kesinlikle Dinamo Kiev'e karşı oynamak kolay değil. Son 5 maçı kazanamasalar bile herhangi bir maçı da kaybetmediler. 5 beraberlik aldılar. Çok güçlü bir rakip ve geçiş hücumunda çok etkililer. Defansif anlamda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi evimizde oynayacağız. İlk oynadığımız maçı deplasmanda kazanmıştık. İyi sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz. Çok iyi bir performansımız var. Kiev maçını dört gözle bekliyoruz. Kiev'in uzun yoldan gelmesinin bizim için avantaj olacağını düşünmüyoruz. Biz de Varşova'dan gelip maç oynamıştık. Rakibimiz son karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı ama bu onların güçlü olmadığı anlamına gelmez. Yarınki karşılaşmada iyi bir performans gösterip, iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

"Mümkünse play-off'a kalmak istiyoruz"

Şu anda oldukları konum ve mücadele ettikleri yerle alakalı geçen sene çok çalıştıklarının altını çizen Reis, 9 gün içerisinde 3 maça çıkacaklarının hatırlatılması üzerine, "Buna benzer bir periyodu geçen hafta da yaşamıştık. 3 günde bir maç oynamıştık. Her maç bizim için önemli. Her maça ayrı bakıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Oyuncular çok iyi motive oldu, sakatlar kadroya döndü. Antrenmanlarda tüm oyuncular forma savaşı veriyor. Bu da benim işimi karar verme aşamasında zorlaştırıyor. Verdiğiniz kararlarla herkesi mutlu edemiyorsunuz. Geçen sene bu günlere gelmek için çok çalıştık. Bugünlerin keyfini çıkartmak gerekiyor. Umarım yarın taraftarlarımız stadı doldurup, bizi destekler. Yeni bir galibiyetle bir kutlama yapmayı hedefliyoruz. Ben ve oyuncularım dört gözle Dinamo Kiev maçını bekliyoruz. Yapımı herkes biliyor. Hedefler hakkında konuşmuyorum. Ben oyuncuları, oyuncular da beni tanıyor. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Sahada olduğumuz müddetçe hedefimiz kazanmak olacak. Futbol sonuç oyunu. Sonuçlar iyi olursa iyi performans göstermiş olursunuz. İyi sonuç alamazsınız başarısız olursunuz. İyi bir pozisyondayız. Mümkünse play-off'a kalmak istiyoruz. Alacağımız sonuçlara göre ilerisi için de düşünülebilir. Maç maç gitmek en doğrusu" diye konuştu.

"Benim ve oyuncularımın hayalleri var"

Alman teknik adam, ilk 8'e girme konusundaki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Yönetimin hayalleri var. Benim ve oyuncularımın da hayalleri var. Her zaman maç maç gitmek gerekiyor. Yarınki maçtan istediğimiz sonucu alamazsak farklı şeyler konuşur olacağız. Hedefim oyuncuları geliştirmek ve tecrübe kazanmak. İyi bir sonuç alırsak bizim adımıza harika olur. Belirli bir hedef belirlemek için erken ancak kendime göre hedeflerim var." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
