Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 Mağlup Etti

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yenen Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, "Bundan sonraki maçta galip geldiğimiz zaman 9 puan yapar. 13-14 puan mutlaka bizi ilk 8'in içerisinde sokacaktır." dedi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çapa, Samsunspor adına çok güzel bir galibiyet olduğunu belirtti.

Konferans Ligi'nde iç sahada oynadıkları karşılaşmada taraftarların önünde aldıkları galibiyetin önemli olduğunu ifade eden Çapa, "Galip gelmemiz bizim adımıza mutluk verici. Ama aynı zamanda da Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe ve bizim galip gelmemiz ülke puanına katkı sağlamamız ayrı bir mutluluk vermiş oldu. Bundan sonraki maçta galip geldiğimiz zaman 9 puan yapar. 13-14 puan mutlaka bizi ilk 8'in içerisinde sokacaktır. Artık bundan sonraki hedefimiz de mutlaka o olmalı. Oyunun her geçen gün gelişmesi, her geçen gün yeni gelen oyuncularımızın özellikle adapte olması ve oyuna katkı sağlaması bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi

Samsunspor'un tecrübeli defans oyuncusu Lubolmir Satka da Dinamo Kiev'in çok zorlu bir rakip olduğunu ancak çok iyi bir performans gösterdiklerini vurgulayarak, "Konferans Lig'inde 6 puana ulaştık çok mutluyuz, umarım bundan sonra da böyle devam ederiz." diye konuştu.