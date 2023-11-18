Samsunspor, Darüşşafaka'ya mağlup oldu
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Samsunspor, kendi evinde Darüşşafaka'ya 98-90 mağlup oldu. Darüşşafaka'nın en skorer oyuncusu Janis Timma oldu.
SALON: Mustafa Dağıstanlı
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün
SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 3, Bryant Crawford 17, Nimrod Levi 17, Matt Mooney 13, Göktuğ Baş 27, Bora Satır, Engin Kalkan, Mert Ali Sert 2, Seketoure Henry 11
DARÜŞŞAFAKA: Kyle Allman 12, Rıdvan Öncel 8, Berk Demir 10, Janis Timma 28, David Mccormack 9, Muhammed Ali Abdurrahman 15, Can Korkmaz 10, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6
1'İNCİ PERİYOT: 17 – 22
İLK YARI: 36 – 55
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66 – 75
5 FAUL: Bryant Crawford ( Samsunspor )
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci hafta mücadelesinde Samsunspor, kendi evinde Darüşşafaka'ya 98-90 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 28 sayıyla Darüşşafa'dan Janis Timma oldu. Bu sonuçla 6'ncı galibiyetini alan Darüşşafaka puanını 14'e yükseltirken, ligin son sırasında bulunan Samsunspor da 9 puana yükseldi.