Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Samsunspor'un, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için harekete geçtiği öne sürüldü. Kırmızı-beyazlıların yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek adına transfer temaslarını hızlandırdığı belirtilirken, gündemdeki en dikkat çeken isimlerden birinin İrfan Can olduğu iddia edildi.

SAMSUNSPOR TRANSFERDE GAZA BASTI

Devre arası transfer dönemine hazırlanan Samsunspor'da yönetimin, eksik görülen bölgeler için hem yerli hem yabancı oyuncularla yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğü öğrenildi. Kulübün hedefinin, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek olduğu kaydedildi.

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN "RESMİ GİRİŞİM" İDDİASI

İddiaya göre Samsunspor, Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci için resmi teklif yaptı. Transfer gündemine düşen bu hamlenin ardından, 30 yaşındaki futbolcunun geleceği yeniden konuşulmaya başlandı.

TEKLİFİ REDDETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde yer alan bilgilere göre tecrübeli oyuncu, kariyer planlaması doğrultusunda Samsunspor'a transfer olmak istemediğini belirtti ve bu teklifi reddetti. Sürecin bu nedenle ilerlemediği ifade edildi.