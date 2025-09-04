Haberler

Samsunspor'dan İki Oyuncuya Milli Davet

Samsunspor'un stoperi Lubo Satka Slovakya A Milli Takımı'na, sol bek Logi Tomasson ise İzlanda A Milli Takımı'na 2026 Dünya Kupası Elemeleri için davet edildi.

Samsunspor'un stoperi Lubo Satka Slovakya A Milli Takımı'ndan, yeni transferlerden sol bek Logi Tomasson ise İzlanda A Milli Takımı'ndan 2026 Dünya Kupası Elemeleri mücadelelerinde forma giymek için davet aldı.

Kırmızı-beyazlılardan Satka'nın aldığı davetle alakalı olarak, "Takımımızda göstermiş olduğu performansla Slovakya Milli Takımı'na davet edilen Lubo Satka'yı tebrik ediyoruz! Ülkesinin formasıyla sahada göstereceği mücadelede başarılar dileriz. Başarılar Lubo!" ifadeleri kullanılırken, Tomasson için de, "Takımımızda göstermiş olduğu performansıyla İzlanda Milli Takım kadrosuna seçilen Logi Tmasson'ı tebrik ediyoruz! Ülkesinin formasıyla sahada sergileyeceği mücadelede başarılar diliyoruz. Başarılar Logi!" açıklamasında bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
