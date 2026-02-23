Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor

Ligde kötü günler geçiren eski Bundesliga şampiyonu Wolfsburg, Samsunspor'un yollarını ayırdığı Alman teknik adam Thomas Reis'e kanca attı.

İLK HEDEF THOMAS REIS

Bundesliga'da küme düşme hattının 1 basamak üstünde 20 puanda yer alan Wolfsburg, 43 yaşındaki teknik adam Daniel Bauer ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim son olarak Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis oldu.

TEKLİF HER AN GELEBİLİR

Alman kulübünün yönetimi, bu hafta sonu alınacak sonuca göre Bauer ile ya devam edecek ya da görevine son verecek. Alınacak olumsuz sonucun ardından Bauer'e veda edecek Wolfsburg'un şu anda boşta olan Thomas Reis'e teklif götüreceği haberleri Alman basınında kendisine yer buldu.

SEZON PERFORMANSI

Samsunspor'un başında bu sezon 34 maça çıkan deneyimli teknik adam, bu maçlarda 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.