Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor'da, taraftarların da tepkileri sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılması kararı alındı. Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör arayışlarını da hız verdi.

KAYSERİSPOR'DAN THOMAS REIS'E TEKLİF

Bu kapsamda son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis ile görüşerek teklif yapan sarı-kırmızılı yetkililer, Alman çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı.

THOMAS REIS'TEN RET

Thomas Reis'in, kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyleyerek Kayserispor'un teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

ÇAĞDAŞ ATAN DA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan, Kayserispor'un önceki sezonlarda teknik direktörlüğünü yapan ve son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u çalıştırarak yollarını ayıran Çağdaş Atan ile de irtibat kurduğu, Atan'ın da bu süreçte faydalı olamayacağını düşündüğü için teklifi kabul etmediği, sezon başı teklifi değerlendirebileceğini söylediği belirtildi.