Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Süper Lig devi Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk takviyesini Samsunspor'un Hollandalı yıldız futbolcusu Anthony Musaba ile gerçekleştirdi. Samsunspor, bu transferin rövanşını almak adına harekete geçti.

BARTUĞ ELMAZ'A KANCA

Samsunspor, orta sahaya genç bir ismi kadrosuna katmak isterken, bu doğrultuda gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi. Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

11 GARANTİSİ VERİLECEK

Başkan Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Thomas Reis'in bu transfer için ortak fikirde buluştuğu, genç oyuncunun Samsunspor'a transfer olması durumunda direkt 11 olarak forma giyeceği öğrenildi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta sahaya çıkan Bartuğ, sadece 183 dakika sahada kalabildi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.