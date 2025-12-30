Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca
Samsunspor, yıldız oyuncusu Anthony Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu için harekete geçti. Kırmızı-beyazlılar, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk takviyesini Samsunspor'un Hollandalı yıldız futbolcusu Anthony Musaba ile gerçekleştirdi. Samsunspor, bu transferin rövanşını almak adına harekete geçti.
BARTUĞ ELMAZ'A KANCA
Samsunspor, orta sahaya genç bir ismi kadrosuna katmak isterken, bu doğrultuda gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi. Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.
11 GARANTİSİ VERİLECEK
Başkan Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Thomas Reis'in bu transfer için ortak fikirde buluştuğu, genç oyuncunun Samsunspor'a transfer olması durumunda direkt 11 olarak forma giyeceği öğrenildi.
7 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta sahaya çıkan Bartuğ, sadece 183 dakika sahada kalabildi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.