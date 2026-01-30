Haberler

Samsunspor'dan Cenk Şen ve Bekir Böke haberlerine yalanlama

Güncelleme:
Samsunspor Futbol Kulübü, Cenk Şen ve Bekir Böke ile herhangi bir ilgi ya da temaslarının bulunmadığını açıkladı. Kulüp, bu konudaki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Samsunspor Futbol Kulübü, Cenk Şen ve Bekir Böke ile herhangi bir ilgi ya da temaslarının bulunmadığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, kulübümüzün Cenk Şen ve Bekir Böke ile ilgilendiğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Adı geçen futbolcularla ilgili olarak kulübümüzün herhangi bir ilgisi veya teması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmesini rica ederiz" denildi. - SAMSUN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

