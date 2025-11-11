Haberler

Samsunspor'dan Celil Yüksel Açıklaması: Bahis Soruşturması Devam Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen futbolcu Celil Yüksel ile ilgili Samsunspor, sürecin yakından takip edildiğini ve kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Celil Yüksel için Samsunspor'dan açıklama geldi.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel'in, devam eden bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından PFDK'ya sevk edildiğini teyit etmektedir. Adalet, dürüstlük ve fair-play ilkeleri doğrultusunda hareket eden bir kulüp olarak, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiririz. Futbolun değerlerini koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi. - SAMSUN

