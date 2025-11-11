Samsunspor'dan Celil Yüksel Açıklaması: Bahis Soruşturması Devam Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Celil Yüksel için Samsunspor'dan açıklama geldi.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel'in, devam eden bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından PFDK'ya sevk edildiğini teyit etmektedir. Adalet, dürüstlük ve fair-play ilkeleri doğrultusunda hareket eden bir kulüp olarak, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiririz. Futbolun değerlerini koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi. - SAMSUN