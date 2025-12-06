Samsunspor'dan bir Mehmet Türkmen paylaşımı daha

Samsunspor, Galatasaray ile oynanan karşılaşmada ceza sahasında yaşanan elle oynama pozisyonuna penaltı verilmemesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama daha yayımladı. Pozisyon, maç sonrası uzun süre gündemde kalmıştı.

GEÇEN SEZONKİ MAÇLA KARŞILAŞTIRMA

Kulüp, bu kez geçen sezon Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında oynadığı ve hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği karşılaşmada verilen bir penaltı pozisyonunu, bu haftaki maçtaki pozisyonla birlikte paylaştı.

Samsunspor'un paylaşımında, "Aynı hakem, aynı gözler, aynı VAR ekranı… Birinde çalınan penaltı... Diğerinde çalınan 1 puan..." ifadeleri yer aldı.

Bu sözlerle iki karar arasındaki tutarsızlığa dikkat çekildi ve pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmemesine tepki gösterildi.

İşte o paylaşım;