Samsunspor'dan bir Mehmet Türkmen paylaşımı daha
Samsunspor, Galatasaray maçındaki elle oynama pozisyonu sonrası hakem Mehmet Türkmen'i hedef alan bir paylaşım yaptı. Kulüp, geçen sezon verilen bir penaltı ile bu sezonki kararın çeliştiğini belirterek "Aynı hakem, aynı gözler" ifadeleriyle tepki gösterdi.
- Samsunspor, Galatasaray maçında ceza sahasında yaşanan elle oynama pozisyonuna penaltı verilmemesine tepki gösterdi.
- Samsunspor, geçen sezon Galatasaray'ın Kayserispor maçında hakem Mehmet Türkmen tarafından verilen bir penaltı pozisyonu ile bu haftaki pozisyonu karşılaştırdı.
- Samsunspor'un paylaşımında, iki karar arasındaki tutarsızlığa dikkat çekildi.
Samsunspor, Galatasaray ile oynanan karşılaşmada ceza sahasında yaşanan elle oynama pozisyonuna penaltı verilmemesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama daha yayımladı. Pozisyon, maç sonrası uzun süre gündemde kalmıştı.
GEÇEN SEZONKİ MAÇLA KARŞILAŞTIRMA
Kulüp, bu kez geçen sezon Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında oynadığı ve hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği karşılaşmada verilen bir penaltı pozisyonunu, bu haftaki maçtaki pozisyonla birlikte paylaştı.
Samsunspor'un paylaşımında, "Aynı hakem, aynı gözler, aynı VAR ekranı… Birinde çalınan penaltı... Diğerinde çalınan 1 puan..." ifadeleri yer aldı.
Bu sözlerle iki karar arasındaki tutarsızlığa dikkat çekildi ve pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmemesine tepki gösterildi.
İşte o paylaşım;