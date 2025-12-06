Haberler

Samsunspor'dan bir Mehmet Türkmen paylaşımı daha

Güncelleme:
Samsunspor, Galatasaray maçındaki elle oynama pozisyonu sonrası hakem Mehmet Türkmen'i hedef alan bir paylaşım yaptı. Kulüp, geçen sezon verilen bir penaltı ile bu sezonki kararın çeliştiğini belirterek "Aynı hakem, aynı gözler" ifadeleriyle tepki gösterdi.

  • Samsunspor, Galatasaray maçında ceza sahasında yaşanan elle oynama pozisyonuna penaltı verilmemesine tepki gösterdi.
  • Samsunspor, geçen sezon Galatasaray'ın Kayserispor maçında hakem Mehmet Türkmen tarafından verilen bir penaltı pozisyonu ile bu haftaki pozisyonu karşılaştırdı.
  • Samsunspor'un paylaşımında, iki karar arasındaki tutarsızlığa dikkat çekildi.

Samsunspor, Galatasaray ile oynanan karşılaşmada ceza sahasında yaşanan elle oynama pozisyonuna penaltı verilmemesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama daha yayımladı. Pozisyon, maç sonrası uzun süre gündemde kalmıştı.

GEÇEN SEZONKİ MAÇLA KARŞILAŞTIRMA

Kulüp, bu kez geçen sezon Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında oynadığı ve hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği karşılaşmada verilen bir penaltı pozisyonunu, bu haftaki maçtaki pozisyonla birlikte paylaştı.

Samsunspor'un paylaşımında, "Aynı hakem, aynı gözler, aynı VAR ekranı… Birinde çalınan penaltı... Diğerinde çalınan 1 puan..." ifadeleri yer aldı.

Bu sözlerle iki karar arasındaki tutarsızlığa dikkat çekildi ve pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmemesine tepki gösterildi.

İşte o paylaşım;

Alper Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSemih Can Takici:

????Eyy kuşlar ve Algicilar,  Maçta Davidson ve Kazımcan a yapılan net 2 penaltı verilmedi,  Davidsona yapılan hareket net kırmızı kart verilmedi ayrica Geçen Samsun Şikebahçe macinda Samsunun 2 Penaltısini vermemistiniz ve net gollunu iptal ettiniz, Sikebahceye Kirmizi kart vermediniz vs vs  niye bunları konusmuyorsunuz ????

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarık6vpppk8sb:

maç sonu gs nin forvetini öveceğine bunları deseydin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
