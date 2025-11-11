Haberler

Samsunspor'dan Bahis Soruşturması Açıklaması

Samsunspor'dan Bahis Soruşturması Açıklaması
Güncelleme:
Samsunspor, futbolcusu Celil Yüksel'in bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Yüksel, iddiaların hukuka aykırı olduğunu belirterek hakkını arayacağını açıkladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen futbolcusu Celil Yüksel hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulunarak süreci takip ettiklerini bildirdi. Futbolcu Celil Yüksel de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yapılan iddiaların hukuka aykırı olduğunu ve hakkını hukuki yollarla arayacağını söyledi.

Samsunspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel'in, devam eden bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından PFDK'ya sevk edildiğini teyit etmektedir. Adalet, dürüstlük ve fair-play ilkeleri doğrultusunda hareket eden bir kulüp olarak, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiririz. Futbolun değerlerini koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

CELİL YÜKSEL: YAPILAN İDDİALAR HUKUKA AYKIRI

TFF'nin 10 Kasım'da yayınladığı yazıyı gördüğünü belirten Samsunspor futbolcusu Celil Yüksel ise "Bu yazıya göre hakkımda iddialarda bulunuldu. Yapılan iddia hukuka aykırı bir şekilde itibar zedeleyici, kulübümle olan ilişkimi de zedelemektedir. Türk futboluna ve içinde bulunduğum camia için gösterdiğim emeklerim ortadadır. Alın teriyle, emeğimle kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun şekilde hareket ettim. Türk hukukunun tecelli edeceğine olan inancım tamdır. Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Kariyerimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı derin üzüntümü dile getirir ve savunma hakkımı tüm hukuki yolları kullanarak arayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
