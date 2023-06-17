- Samsunspor'da Yüksel Yıldırım, katılamadığı kongrede yeniden başkan seçildi

SAMSUN - Samsunspor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yüksel Yıldırım, yeninden başkan seçildi. Yıldırım, yurt dışında olması dolayısıyla genel kurula katılamadı.

Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda yapıldı. Üyelerin ve taraftarların katıldığı genel kurulda Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, tek liste girdiği seçimlerde oy birliği ile Samsunspor Kulübü Derneği'ne yeniden başkan seçildi. Başkan Yüksel Yıldırım, yoğun iş programları nedeniyle yurt dışında bulunduğu için olağan genel kurula katılamadı.

Genel kurulda konuşma yapan Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, "Dün akşam başkanımız Yüksel Yıldırım ile whatsapp üzerinden görüştüm. Kendisi katılamayacağını ve selamlarını iletmemi rica etti. İnşallah pazartesi günüde ilimizde oynanacak olan Türkiye-Galler milli maçında bulunacağını belirtti. 4 yıldır Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yönetim kurumlarımız ile beraber görev yapmaktayım. Bu süre zarfında 2. Lig şampiyonluğu, 1. Lig şampiyonluğu ve güzide takımımızın Süper Lig'e çıkışına tanıklık ettik. Bu keyifli ve bir o kadarda meşakkatli süreçte başta Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım olmak üzere futbolcularımıza, teknik ekibe, yönetim kurulunda görev yaptığımız arkadaşlarımıza, bu başarının gizli kahramanı taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Divan heyeti oluşturuldu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan heyetine başkan Av. Refik Moral, yardımcılığına Av. Süleyman Serkan Güler, yazmanlığa Av. Ali Serkan Bilgin ve Resul Akçay seçildi. Daha sonra faaliyet raporu, kesin hesap ve tahmini bütçe raporu, denetleme kurulu raporu, raporların ayrı ayrı müzakeresi ve ibrası, tüzük maddesinde değişiklik okunarak karara bağlandı. Raporların okunmasının ardından tek aday olan Yüksel Yıldırım, delegelerin tamamının oyunu alarak Samsunspor Kulübü'nün yeniden başkanı seçildi. Raporların okunmasının ardından yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Genel kurula CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kulüp yöneticileri, eski dönem kulüp başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, delegeler ve çok sayıda taraftar katıldı.

Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu listesi şöyle:

Yüksel Yıldırım, Murat Alanyurt, Ali Asal, Hasan Kaya Aşçı, Fazlıhan Carus, Yaşar Çelik, Zahit Çetin, Alper Abdullah Engiz, Zafer Eroğan, Abdurrahman Güngör, Fatih Hasbal, Serkan Kaya ve Arzu Uslu.