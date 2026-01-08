Haberler

Samsunspor, Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdıklarını duyurdu

Samsunspor, Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdıklarını duyurdu
Güncelleme:
Samsunspor, 2022-2023 sezonunda kadrosuna kattığı 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Aydoğdu, kulüpteki döneminde 79 resmi maçta görev alarak 15 gol ve 6 asist yaptı.

SAMSUNSPOR, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'nun takımdan ayrıldığını kulübün sanal medya hesapları üzerinden duyurdu.

2022-2023 sezonu öncesinde Samsunspor kadrosuna katılan Soner Aydoğdu, kırmızı-beyazlı ekipte geçirdiği dönemde lig, kupa ve Avrupa kupası maçlarında forma giydi. Tecrübeli futbolcu, Samsunspor formasıyla toplam 79 resmi karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonundan bu yana, elde ettiğimiz tarihi başarılarda ve verdiğimiz mücadelelerde oyununla, duruşunla, tecrübenle bu formaya değer kattın. Kritik anlarda sorumluluk alan, oyunun kaderini çeviren isimlerden biri oldun. Atatürklü Arma altında verdiğin emek, bu şehirde bıraktığın iz her zaman hatırlanacak. Yeni yolculuğunda sağlık, huzur ve başarı seninle olsun. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
