Samsunspor'da Lus Boa Morte Dönemi Başlıyor

Samsunspor'da Lus Boa Morte Dönemi Başlıyor
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İngiltere Premier Lig takımlarında antrenörlük yapmış Lus Boa Morte, Samsunspor'un yeni sezonunda yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak.

SAMSUN (İHA) – İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fulham, Everton ve Portekiz'in Sporting CP kulübünde çeşitli kademelerde antrenörlük yapan Lus Boa Morte, Samsunspor'un yeni sezonda yardımcı antrenörü olarak görev yapacak.

Futbolculuk kariyerinde de Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen ve ardından antrenörlük yolculuğuna başlayan Portekizli teknik adam, Süper Lig'in yeni sezonunda Samsunspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Arsenal, Fulham, Sporting CP ve Everton gibi önemli kulüplerde çeşitli kademelerde antrenörlük görevinde bulunmuş Lus Boa Morte, artık bizimle. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolculuğuna devam eden Lus Boa Morte, yeni sezonda kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev alacak" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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