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Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Samsunspor, 30 Ağustos'ta sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından sabah antrenmanıyla başladı. Teknik direktör Fink yönetimindeki idmanda koşu, ısınma ve pas çalışmaları yapıldı; hazırlıklar akşam sürecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanı; koşu, ısınma, rejenerasyon, kuvvet çalışmaları ve pas organizasyonlarıyla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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