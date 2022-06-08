Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi başladı - Haberler

Samsunspor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, prensip anlaşmasına varıp sözleşme imzalayamadığı Çağdaş Atan ve Ersan Parlatan'ın ardından teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getirdi. Nuri Asan Tesisleri'nde 'Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok Samsun'a yakışacak, Samsun'da Bayram vakti' temasıyla düzenlenen imza töreninde Bayrak Bektaş kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına Samsunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

"Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü şampiyonluğumuzla pekiştirirsek tarihe geçeriz"

İmza töreninde konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Burada olmaktan çok mutluyum. 6 saatlik görüşmenin ardından ilk görüşmemizde görevi kabul ettim. Başkanımız projeyi bana anlattı. Şehri, takımı, potansiyeli ve beklentileri biliyorum. Bu neticede ilk görüşmede teklifi kabul ettim. Allah'ın izniyle kimsenin yüzünü kara çıkartmayacağız. Bize inanların, bize destek verenlerin desteğine karşılık vermek istiyorum. Burasının çalışma imkanları çok güzel. Kamp hazırlıklarını yaptık ve kadro oluşumunu sağlamaya çalışıyoruz. Bir beklenti var ama isim vermeyeceğiz. Oyuncu ismi verdiğimizde başka takımlar talep edebiliyor. 20 Haziran'da Samsun'da toplanıp ön hazırlık yapacağız. Kampa gidecek oyuncular da burada belli olacak. Şehrin, takımın ve camianın beklentisinin farkındayım. Ben de challenge (meydan okuma) seven bir insanım. Çok zor durumlardaki takımlara gittim ama hep istediğim futbol kurgusunu oturttuğum için zaten buradayım. Akıllarda iz bırakmışızdır. Bunu burada daha üst seviyeye çıkartarak inşallah sezon sonundaki özlemi hep beraber gideririz. Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü şampiyonluğumuzla pekiştirirsek tarihe geçeriz. Bu duyguları yaşamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

İmza törenine ayrıca Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ve Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan da katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor