Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

SAMSUNSPOR'UN SON DURUMU

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 32 puan topladı. Ligde son iki haftadır beraberlik alan Samsun ekibi, Fenerbahçe maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

4 ÖNEMLİ İSİM KADROYA ALINMADI

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Emre Kılınç, Afonso Souza ve Assouomou, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlıkları geçen Tanguy Coulibaly ve Olivier Ntcham, maç kadrosuna eklendi.

İLK MAÇTA GOL SESİ ÇIKMAMIŞTI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma, 0-0 golsüz beraberlikle sona ermişti.