Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı
- Samsunspor'un Zeki Yavru, Emre Kılınç, Afonso Souza ve Assouomou adlı dört oyuncusu Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı.
- Samsunspor ile Fenerbahçe arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
SAMSUNSPOR'UN SON DURUMU
Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 32 puan topladı. Ligde son iki haftadır beraberlik alan Samsun ekibi, Fenerbahçe maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor.
4 ÖNEMLİ İSİM KADROYA ALINMADI
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Emre Kılınç, Afonso Souza ve Assouomou, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlıkları geçen Tanguy Coulibaly ve Olivier Ntcham, maç kadrosuna eklendi.
İLK MAÇTA GOL SESİ ÇIKMAMIŞTI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma, 0-0 golsüz beraberlikle sona ermişti.