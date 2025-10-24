Haberler

Samsunspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, günü dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin idmana katılmadı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
