Samsunspor, Breidablik Maçına Hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü. İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, günü dar alanda pas ve 4'e 4 maç ile tamamladı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuları ise fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Lubomir Satka ve Afonso Sousa katılmadı.

Kırmızı-beyazlı takım Breidablik maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.