Samsunspor, Breidablik Maçına Hazır: Thomas Reis'in Açıklamaları

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Karşılaşma elbette ki zor geçecektir. Breidablik karşılaşmasından iyi sonuç almaya çalışacağız. Umarım maçtan sonra gülen taraf oluruz" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ve İzlandalı oyuncusu Logi Tomasson maçın oynanacağı Lougardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Reis, "Rakibimizin liglerinin son 3 haftasında teknik direktör konusunda bir değişikliği olmuş. Belki rakibimiz bize karşı baskı hissetmeden oynamaya çalışacak. Bizde baskı hissetmeyeceğiz. Çünkü şimdiye kadar çok iyi performans gösterdik ve ligdeki pozisyonumuzda çok iyi bir durumdayız. Belki bu oynadığımız 3 karşılaşma sonunda bu pozisyonda olacağımızı kimse beklemiyordu. Bu karşılaşma ile alakalı Logi Tomasson'un verdiği bazı tavsiyeleri de değerlendirdik. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir mantalite göstermek istiyoruz. Her zaman karşılaşmalarda gösterdiğimiz o mantaliteyi göstermeye devam edersek puanlar almak ve galip gelmek için çok iyi fırsatımız olacaktır" şeklinde konuştu.

UMARIM MAÇTAN SONRA GÜLEN TARAF OLURUZ

Konferans Ligi'nde lider olmalarından dolayı üzerlerinde pozitif bir baskı olduğunu ifade eden Reis, "Konferans Ligi'nde lider olmamızdan dolayı üzerimizde bir baskı yok. Sadece üzerimizde pozitif bir baskı var. Tabii bu karşılaşmayı kazanırsak grup aşamasında çok iyi bir pozisyonda olacağımızın da farkındayız. Tabii doğal olarak her maçın da kendisine has bir baskısı olabiliyor ama burada önemli olan o baskının üstesinden nasıl geldiğinizdir. Sonuç olarak her karşılaşmaya 11'e 11 başlıyorsunuz ve skor 0-0 başlıyor. İyi bir sonuç almak için de 90 dakikamız var. 90 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi sonuçlar almaya başladığımızda doğal olarak özellikle Türkiye'de beklentiler yükseldi. Ama bu da güzel bir şey açıkçası. Bu bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Biz de bu oynadığımız karşılaşmalarda keyif almaya çalışıyoruz. Breidablik karşılaşmasından iyi sonuç almaya çalışacağız. Umarım maçtan sonra gülen taraf oluruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın zor geçeceğini belirten Reis, şöyle devam etti;

"İklim şartları olsun, saha şartları olsun burası biraz daha farklı bir ülke. Ama ben bunlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Evet, hava şartları Türkiye'ye oranla biraz farklı. Biraz soğuk geçebiliyor. Belki takım halinde çok fazla koşmamız gerekecektir. Biz Samsunsporuz, bunu da unutmadan oynamak istiyoruz. Oynadığımız her karşılaşmadan zevk almaya çalışıyoruz. Totalde grup aşamasında oynamamız gereken 6 karşılaşma var. Her maçta da çok iyi bir performans göstermek istiyoruz. Tabii oynayacağımız her karşılaşmanın da bize ayrı bir tecrübe kazandıracağının da farkındayız. Sonuç olarak farklı oyun stillerine sahip takımlara karşı farklı ülkelerden takımlara karşı oynamak güzel hissettiriyor. Biz bu tecrübeyi en iyi şekilde almaya çalışıyoruz. Karşılaşma elbette ki zor geçecektir. Belki Türkiye'deki bazı insanlarımız İzlanda ekibi olduğu için kolay bir rakip gibi görebilirler ama Hamrun karşısında da çok iyi bir oyuncu grubuna karşı oynadığımızı da gördük. Sahada aynı oyun şekliyle karşılaşabiliriz. Güçlü oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Eğer performansımızın sadece ve sadece yüzde 80'ini bile göstersek çok ciddi problemler yaşayabiliriz" diye konuştu.

HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Kırmızı-beyazlıların defans oyuncusu Logi Tomasson ise, "Konferans Ligi'nde şimdiye kadar oynadığımız 3 karşılaşmayı hiç gol yemeden tamamladık. Çok güçlü performans gösterdik. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, her maçı kazanmak için oynadık. Bu da bizi güçlü kılan etkenlerden biriydi. Ben de böyle bir başarının parçası olduğum için çok mutluyum. Tekrar İzlanda'da olmak bana özel hissettiriyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Elbette güçlü bir takıma karşı oynayacağız ve bize karşı savaşacaklardır. Zaten rakibimizi yakından tanıyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak maçı kazanmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında TSİ 23.00'de Lougardalsvöllur Stadı'nda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. Müsabakayı Ukraynalı Futbol Federasyonu'ndan Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.