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Samsunspor, Bodrumspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Samsunspor, Bodrumspor ile Deplasmanda Karşılaşacak
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Sipay Bodrumspor ile mücadele edecek. Son haftalarda kötü bir performans sergileyen Samsunspor, 51 puanla 3. sırada yer alıyor ve Bodrum karşısında galibiyet hedefliyor.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.

Grey Beton Bodrum Part Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 51 puanla 3. sırada girdi.

Son dört haftada sahadan mağlup ayrılan Samsun ekibi, Sipay Bodrumspor yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları sone eren Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel'in durumu maç saatinde belli olacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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