Samsunspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonasına damga vurdu

Samsunspor Bocce Takımı, Mersin'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'nda tüm kategorilerde derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Birçok sporcu farklı kategorilerde ödül kazandı.

Mersin'de Gençler ve Büyükler Volo Türkiye Şampiyonası yapıldı. Samsunspor Bocce Takımı, bütün kategorilerde Türkiye derecesi alarak önemli bir başarıya imza attı. Büyük Kadınlar Röle Çift Kadınlar Türkiye 2.'si Yağmur Tosun-Melek Ünlü, Genç Çift Kadınlar Röle Türkiye 2.'si Melike Özay-Asyanur Akman, Genç Kadınlar Röle Türkiye 3.'ü Sıla Tunç-Nisanur Akgül, Büyük Kadınlar Basamak Türkiye 3.'sü Zehra Büyük, Genç Kadınlar Altın Nokta Türkiye 3.'sü Sıla Tunç oldu.

Büyük Erkekler Mix Türkiye Şampiyonu, Büyük Erkekler Basamak Türkiye 3.'sü ve Büyük Erkekler Altın Nokta Türkiye 3.'sü olan Görkem Duran 3 ayrı kategoride derece elde etti.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, derece elde eden sporcuları tebrik ederek, milli takım seçmeleri için başarı diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
