Samsunspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonasına damga vurdu

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Bocce Takımı sporcuları, Volo Türkiye Şampiyonası'nda tüm kategorilerde derece yaparak dikkat çekti.

Mersin'de Gençler ve Büyükler Volo Türkiye Şampiyonası yapıldı. Samsunspor Bocce Takımı, bütün kategorilerde Türkiye derecesi alarak önemli bir başarıya imza attı. Büyük Kadınlar Röle Çift Kadınlar Türkiye 2.'si Yağmur Tosun-Melek Ünlü, Genç Çift Kadınlar Röle Türkiye 2.'si Melike Özay-Asyanur Akman, Genç Kadınlar Röle Türkiye 3.'ü Sıla Tunç-Nisanur Akgül, Büyük Kadınlar Basamak Türkiye 3.'sü Zehra Büyük, Genç Kadınlar Altın Nokta Türkiye 3.'sü Sıla Tunç oldu.

Büyük Erkekler Mix Türkiye Şampiyonu, Büyük Erkekler Basamak Türkiye 3.'sü ve Büyük Erkekler Altın Nokta Türkiye 3.'sü olan Görkem Duran 3 ayrı kategoride derece elde etti.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, derece elde eden sporcuları tebrik ederek, milli takım seçmeleri için başarı diledi. - SAMSUN