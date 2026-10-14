Samsunspor, Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşması yaptığını açıkladı

Samsunspor, Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşması yaptığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşması yapıldığını duyurdu. Kulüp, Bjelica ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceğini, anlaşma sürecine ilişkin gelişmelerin de ayrıca paylaşılacağını belirtti.
Samsunspor, Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Samsunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Teknik direktör Nenad Bjelica ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceği duyuruldu. Anlaşma sürecine ilişkin gelişmelerin de kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı