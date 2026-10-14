Haberler

Samsunspor, Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşması yaptığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşması yaptığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşması yapıldığını duyurdu. Kulüp, Bjelica ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceğini, anlaşma sürecine ilişkin gelişmelerin de ayrıca paylaşılacağını belirtti.

Samsunspor, Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Samsunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Teknik direktör Nenad Bjelica ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceği duyuruldu. Anlaşma sürecine ilişkin gelişmelerin de kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soyguna girdi, tarihe geçti!

Soyguna girdi, tarihe geçti!
Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar

Dokuzuncu ameliyatını olmuştu: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar
Halle Berry’den oğluna şiddet uyguladığı iddiasına yanıt: Fotoğraf kanıt değil

Oğluna şiddet uygulamakla suçlanmıştı! Oscarlı oyuncudan yanıt geldi
Akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderdi, hapis cezası aldı! Yargıtay kararı onadı

Akrabasına bir günde 45 mesaj attı! Hapis cezası onandı
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler